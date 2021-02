Perché dopo un anno di pandemia le canzoni scappano ancora dalla realtà?

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) Mi sento svuotato. Succede. È sempre successo. Ultimamente succede più spesso. Mi metto davanti al Pc, che poi è il mio posto di lavoro, un posto ballerino, variabile, come funzionava per le case di Marvin Gaye, lui era a casa laddove appoggiasse il suo cappello, per me il posto di lavoro è dove appoggio il mio Pc, su un tavolo, sulle mie gambe, è vero, ma intendevo metaforicamente, se è appoggiato a un tavolo il mio ufficio è dove si trova quel tavolo, che sia il mio studio, cioè dove ero uso lavorare finché causamia moglie Marina, in smart working dallo scorso 6 marzo, me lo ha spodestato, che sia una qualsiasi altra stanza della mia casa, come della casa di Ancona, quella nella quale passo in genere parte delle vacanze, non le ultime di Natale, per noi milanesi, ma anche un tavolinetto del Libeccio, al mare, uno scoglio frangiflutti a Portonovo, o un ...