Parma, D'Aversa: «Non dormo quando perdo. A rischio? Sono il responsabile»

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese: ecco le sue dichiarazioni Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese. CONTRO IL VERONA – «A Verona siamo partiti bene, forte. Zirzkee ha bisogno di crescere, è giovane e si deve ambientare. Ci manca Inglese, Cornelius sta crescendo. Ma la mancanza di reti è un discorso generico che va migliorato. Penso che non facciamo le cose in maniera determinata». BASTONI, KULUSEVSKI E I GIOVANI – «Questi nomi dimostrano che non mi Sono mai posto limiti di età nel far giocare giocatori giovani, se pronti. E' chiaro che rispetto ai ragazzi che abbiamo quest'anno dobbiamo dividere chi è arrivato a gennaio e chi a settembre. E' normale che ...

