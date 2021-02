Nuovi lockdown locali contro la variante inglese del Covid: chiudono due Comuni nel Lazio e uno in Sardegna (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuove zone rosse in Lazio e Sardegna sono state annunciate oggi, 20 febbraio, nel tentativo di arginare il diffondersi della variante “inglese” del Covid-19. Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, due Comuni in provincia di Roma. Nel Lazio la zona rossa è già stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina. Il 16 febbraio scorso è stata disposta la zona rossa per quattro Comuni in Lombardia. A Bono vietato spostarsi se non per lavoro o salute In Sardegna, a Bono, nel Sassarese, l’ordinanza del sindaco Elio Mulas prevede lo stop fino al 6 marzo ad ogni attività tranne tabaccai, giornalai, farmacie, parafarmacie e generi alimentari, che ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuove zone rosse insono state annunciate oggi, 20 febbraio, nel tentativo di arginare il diffondersi della” del-19. Le ordinanze della Regionehanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, duein provincia di Roma. Nella zona rossa è già stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina. Il 16 febbraio scorso è stata disposta la zona rossa per quattroin Lombardia. A Bono vietato spostarsi se non per lavoro o salute In, a Bono, nel Sassarese, l’ordinanza del sindaco Elio Mulas prevede lo stop fino al 6 marzo ad ogni attività tranne tabaccai, giornalai, farmacie, parafarmacie e generi alimentari, che ...

