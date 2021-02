“Non ci riesco”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli disperato e in crisi: cosa fa il primo giorno senza Giulia Salemi (Di sabato 20 febbraio 2021) Momento nerissimo per Pierpaolo Pretelli. Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ serpeggia un certo malessere da parte dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Ha tentato in tutti i modi di fare qualcosa nella casa più spiata d’Italia, ma il suo umore è sotto i tacchi e non riesce a reagire come vorrebbe. L’addio di Giulia Salemi, eliminata dopo la sfida al televoto con Stefania Orlando, è stato un colpo durissimo per lui e adesso ne sta pagando decisamente le conseguenze ore dopo la diretta. Ad accorgersi di un momentaccio da parte del gieffino è stato Andrea Zenga. L’ormai quasi fidanzato di Rosalinda Cannavò si è avvicinato a Pierpaolo Pretelli e lo ha invitato a fare qualcosa per evitare di avere troppi pensieri. Ormai non manca moltissimo alla fine ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Momento nerissimo per. Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ serpeggia un certo malessere da parte dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Ha tentato in tutti i modi di fare qualnella casa più spiata d’Italia, ma il suo umore è sotto i tacchi e non riesce a reagire come vorrebbe. L’addio di, eliminata dopo la sfida al televoto con Stefania Orlando, è stato un colpo durissimo per lui e adesso ne sta pagando decisamente le conseguenze ore dopo la diretta. Ad accorgersi di un momentaccio da parte del gieffino è stato Andrea Zenga. L’ormai quasi fidanzato di Rosalinda Cannavò si è avvicinato ae lo ha invitato a fare qualper evitare di avere troppi pensieri. Ormai non manca moltissimo alla fine ...

