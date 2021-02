Meloni: «Non ci pieghiamo ai dogmi di Bruxelles, noi crediamo nell’Europa delle patrie» (Di sabato 20 febbraio 2021) «Si può credere nell’Europa anche contestando l’attuale costruzione europea e lavorando per costruire la “vera Europa”», un’Europa «delle patrie». Giorgia Meloni è intervenuta alla giornata conclusiva de “La nostra Europa Academy”, la scuola di formazione politica dei Conservatori europei promossa dal capo delegazione di Fratelli d’Italia in Parlamento Ue, Carlo Fidanza. In quella sede la leader di FdI e presidente del partito dei Conservatori europei ha smontato ancora una volta l’idea, riproposta anche da Mario Draghi, per cui esisterebbe un solo modo di credere nell’Europa. Non esiste un solo modo di essere europeisti «In questi giorni – ha ricordato Meloni – si è parlato molto di europeismo. Si è definito l’europeismo come una sorta di spartiacque su cui è nato il governo Draghi. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) «Si può credereanche contestando l’attuale costruzione europea e lavorando per costruire la “vera Europa”», un’Europa «». Giorgiaè intervenuta alla giornata conclusiva de “La nostra Europa Academy”, la scuola di formazione politica dei Conservatori europei promossa dal capo delegazione di Fratelli d’Italia in Parlamento Ue, Carlo Fidanza. In quella sede la leader di FdI e presidente del partito dei Conservatori europei ha smontato ancora una volta l’idea, riproposta anche da Mario Draghi, per cui esisterebbe un solo modo di credere. Non esiste un solo modo di essere europeisti «In questi giorni – ha ricordato– si è parlato molto di europeismo. Si è definito l’europeismo come una sorta di spartiacque su cui è nato il governo Draghi. ...

