Mascherine U-Mask ritirate dal mercato | non sono sicure

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato le Mascherine U-Mask perchè non corrispondono ai requisiti di conformità e sicurezza Facendo seguito ad un'inchiesta della Procura di Milano ed a un procedimento aperto dall'Antitrust, basato su elementi probatori raccolti dai Nas di Trento, il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato le Mascherine U-Mask. Andate a ruba soprattutto tra i Vip per il loro aspetto alla moda e il filtro intercambiabile, esse non solo non garantirebbero adeguata protezione contro le possibilità di contagio da Covid-19 ma sarebbero state anche immesse sul mercato tramite sottoscrizioni di un medico senza laurea operante in un laboratorio privo di autorizzazione. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, ...

