L’ufficio super chic di Chiara Ferragni non poteva essere che essere super lussuoso

Leggi su virali.video

(Di sabato 20 febbraio 2021) E’ ormai una delle influencer più iconiche di questi tempi parliamo infatti della bravissima e bellissima. La giovane imprenditrice come tutti sanno si è fatta conoscere dal suo amato pubblico grazie alla sua passione per la moda. La giovane infatti nel corso della sua adolescenza aveva in mente un obiettivo molto importante, e pareriuscita nell’intento orami il suo brand è conosciuto in tutto il mondo, così con tanta bravura e un po’ di fortunaè riuscita a realizzare il suo sogno da bambina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Blonde Salad (@theblondesalad) Ovviamente per ampliare il suo pubblicoè molto attiva sui social, soprattutto sul suo profilo Instagram. A colpire i suoi ...