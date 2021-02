Lazio-Sampdoria 1-0 | ci pensa il “mago” Luis Alberto

Leggi su zon

(Di sabato 20 febbraio 2021) Laritrova la vittoria e si rilancia per il quarto posto. Inzaghi si gode il centrocampo: Milinkovic edisno spettacolo Il pomeriggio di Serie A prende il via con al vittoria della, che si riprende dopo la sconfitta subita la settimana scorsa. Lanon si snatura e gioca in modo ordinato e organizzato, ma limitandosi ad aspettare l’avversario, soprattutto nel primo tempo, per poi accelerare nella ripresa. La partita Laconduce il gioco, lasi difende in modo organizzato. Questo è il copione della gara, sin dal primo minuto. La qualità del centrocampo biancoceleste fa la differenza, con Milinkovic-Savic che domina sia fisicamente sia tecnicamente....