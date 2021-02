La critica di Pizzarotti | ' Basta con le regioni a colori | va cambiata strategia'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Da domani l'Emilia Romagna tornerà in zona arancione dopo un breve periodo in zona gialla. Questa decisione aveva scatenato il malcontento del governatore regionale Bonaccini, e dopo di lui anche il ...

Ultime Notizie dalla rete : critica Pizzarotti

La soluzione, suggerisce, è anche velocizzare sui vaccini, che invece procedono a rilento. "È qui che le istituzioni devono lavorare giorno e notte, i cittadini i sacrifici li hanno fatti, ...Ha espresso una posizione di assoluta intransigenza, con unaforte all'Ue e alle modalità ... L'ex grillinoha strigliato l'Aventino di Di Battista: facile fare politica senza ...Il sindaco di Parma vuole abolire il sistema delle fasce: "E' un tira e molla che non fa bene a nessuno, dobbiamo muoverci con i vaccini" ...Parla Flavia Perina: "Adesso nel Pd si sono accorti che al femminismo verbale non corrisponde quello sostanziale e che per emergere diventando leader serve un ambiente adatto" ...