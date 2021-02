Insulti a Giorgia Meloni dallo storico Gozzini. Fdi: “L’università di Siena lo sospenda”. E lei: “Grazie a Mattarella per la solidarietà” (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel corso di una trasmissione andata in onda su Controradio il 19 febbraio, lo storico e professore delL’università di Siena Giovanni Gozzini ha insultato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il docente ha commentato l’intervento alla Camera della deputata per la fiducia al governo Draghi definendola “ignorante” e utilizzando diversi epiteti sessisti. Parole che hanno scatenato reazioni indignate e anche la solidarietà del capo dello Stato: “Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli Insulti osceni ricevuti oggi”, ha scritto Meloni in un comunicato. “È un gesto che ho apprezzato molto – sottolinea – e che ribadisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel corso di una trasmissione andata in onda su Controradio il 19 febbraio, loe professore deldiGiovanniha insultato la leader di Fratelli d’Italia. Il docente ha commentato l’intervento alla Camera della deputata per la fiducia al governo Draghi definendola “ignorante” e utilizzando diversi epiteti sessisti. Parole che hanno scatenato reazioni indignate e anche ladel capo dello Stato: “Ringrazio il Presidenteche mi ha telefonato per esprimermi personalmente la suain seguito agliosceni ricevuti oggi”, ha scrittoin un comunicato. “È un gesto che ho apprezzato molto – sottolinea – e che ribadisce ...

