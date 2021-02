Grande Fratello Vip 5, 41^ Puntata: Giulia Salemi Eliminata! (Di sabato 20 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, 41^ Puntata: discussioni e rapporti sempre più tesi all’interno della casa. Non mancano chiarimenti, sorprese speciali, colpi di scena e il nuovo eliminato della Puntata. Ecco chi è andata in nomination e tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Grande Fratello Vip 5, 41^ Puntata: tutti contro Dayane Mello e il rapporto con Rosalinda Cannavò! La Puntata del Grande Fratello Vip 5 inizia subito con l’annuncio di Alfonso Signorini sul televoto. È arrivato un numero di voti anomalo per Giulia Salemi e Stefania Orlando ed è stato sospeso per qualche ora. L’eliminazione avverrà in maniera corretta. Il primo argomento ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 20 febbraio 2021)Vip 5, 41^: discussioni e rapporti sempre più tesi all’interno della casa. Non mancano chiarimenti, sorprese speciali, colpi di scena e il nuovo eliminato della. Ecco chi è andata in nomination e tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5.Vip 5, 41^: tutti contro Dayane Mello e il rapporto con Rosalinda Cannavò! LadelVip 5 inizia subito con l’annuncio di Alfonso Signorini sul televoto. È arrivato un numero di voti anomalo pere Stefania Orlando ed è stato sospeso per qualche ora. L’eliminazione avverrà in maniera corretta. Il primo argomento ...

