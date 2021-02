Giornata dei Camici Bianchi, il ricordo delle vittime del Covid-19 (Di sabato 20 febbraio 2021) Due targhe, a Codogno e a Roma, per ricordare tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che hanno perso la vita per il Covid-19. Sono state svelate in occasione della Giornata dei Camici Bianchi. A Roma, nella sede della Fnomceo, la targa è stata scoperta dal presidente del Senato Elisabetta Casellati. sat/red (fonte video: Fnomceo) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Due targhe, a Codogno e a Roma, per ricordare tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che hanno perso la vita per il-19. Sono state svelate in occasione delladei. A Roma, nella sede della Fnomceo, la targa è stata scoperta dal presidente del Senato Elisabetta Casellati. sat/red (fonte video: Fnomceo) su Il Corriere della Città.

