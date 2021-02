Genoa-Verona oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

(Di sabato 20 febbraio 2021)si sfidano nel match valevole per la ventitreesima giornata di. A Marassi va in scena un incontro che vede protagoniste due squadre in gran forma. I padroni di casa, dopo un inizio di stagione da dimenticare, sono rinati grazie a Ballardini. Gli ospiti, invece, hanno fatto bene fin da subito e si trovano ad un passo dall’ottavo posto. Chi otterrà la posta in palio? Sabato 20 febbraio alle ore 18.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu Sky SportA, ma sarà visibile anche insulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace.

Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. ALL.: Ballardini. A DISP.: ...Il programma del campionato prosegue oggi con Lazio - Sampdoria alle 15, per poi proseguire alle 18 cone alle 20.45 con il derby tra Sassuolo e Bologna. Si passa poi a domenica, ricca ...Alle 15 Lazio e Sampdoria apriranno questo sabato di campionato, mentre dopo il match del Ferraris andrà in scena Sassuolo-Bologna Non solo Genoa-Verona: oggi infatti andranno in scena altre due parti ...