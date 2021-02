Fiorentina, finalmente i cambi fanno la differenza: la salvezza si avvicina (Di sabato 20 febbraio 2021) La vittoria della Fiorentina contro lo Spezia è arrivata grazie alla panchina viola e ora la salvezza è più vicina per Prandelli La panchina avvicina la salvezza alla Fiorentina. Grazie ai tre punti strappati allo Spezia, i viola volano a +10 sulla zona retrocessione e tornano finalmente a guardare la classifica con meno apprensione. Ovviamente il campionato è ancora lungo e il primo tempo giocato da Pezzella e compagni – oltre a qualche svarione isolato nella ripresa – sono fattori che impongono massima attenzione, ma poter lavorare in settimana con più tranquillità è un vantaggio da non sottovalutare. La novità più dolce per Prandelli arriva – però – proprio dalla panchina. Per la prima volta in stagione la Fiorentina è riuscita a vincere grazie all’apporto dei ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) La vittoria dellacontro lo Spezia è arrivata grazie alla panchina viola e ora laè più vicina per Prandelli La panchinalaalla. Grazie ai tre punti strappati allo Spezia, i viola volano a +10 sulla zona retrocessione e tornanoa guardare la classifica con meno apprensione. Ovviamente il campionato è ancora lungo e il primo tempo giocato da Pezzella e compagni – oltre a qualche svarione isolato nella ripresa – sono fattori che impongono massima attenzione, ma poter lavorare in settimana con più tranquillità è un vantaggio da non sottovalutare. La novità più dolce per Prandelli arriva – però – proprio dalla panchina. Per la prima volta in stagione laè riuscita a vincere grazie all’apporto dei ...

