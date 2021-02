Draghi dura un anno. Conte? Leader M5S. L’analisi di Orsina (Di sabato 20 febbraio 2021) Se è vero che il governo Draghi, momentaneamente, può contare sul 60% del gradimento da parte degli italiani, è altrettanto vero che tra i partner dell’esecutivo non solo non corre buon sangue, ma per una delle principali forze politiche è in corso una crisi profonda e marcata. Facile capire che stiamo parlando del Movimento 5 Stelle. Un movimento “profondamente segnato dalla cacciata dei quindici senatori che non hanno votato la fiducia”. Parola di Giovanni Orsina, storico e direttore della School of Government alla Luiss. Professore, il Movimento 5 Stelle, alleggerito dall’uscita dell’ala oltranzista, può completare la trasformazione in partito? Quella dei quindici transfughi che hanno deciso di non appoggiare l’esecutivo è solamente l’ultima tappa di un lungo percorso, ancorché molto dolorosa. Ricordiamoci però che ... Leggi su formiche (Di sabato 20 febbraio 2021) Se è vero che il governo, momentaneamente, può contare sul 60% del gradimento da parte degli italiani, è altrettanto vero che tra i partner dell’esecutivo non solo non corre buon sangue, ma per una delle principali forze politiche è in corso una crisi profonda e marcata. Facile capire che stiamo parlando del Movimento 5 Stelle. Un movimento “profondamente segnato dalla cacciata dei quindici senatori che non hvotato la fiducia”. Parola di Giovanni, storico e direttore della School of Government alla Luiss. Professore, il Movimento 5 Stelle, alleggerito dall’uscita dell’ala oltranzista, può completare la trasformazione in partito? Quella dei quindici transfughi che hdeciso di non appoggiare l’esecutivo è solamente l’ultima tappa di un lungo percorso, ancorché molto dolorosa. Ricordiamoci però che ...

