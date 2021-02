Covid, troppi contagi a Pomigliano: ancora stop alle scuole (Di sabato 20 febbraio 2021) Sale la curva dei contagi a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove in tre giorni si sono registrati 27 nuovi positivi, ed il sindaco Gianluca Del Mastro prolunga fino al 27 febbraio la sospensione delle attività scolastiche in presenza. Lo ha reso noto lo stesso sindaco, sottolineando che i numeri di contagi sul territorio “sono in forte crescita”. “Il numero dei positivi – ha sottolineato – in soli tre giorni e’ salito da 231 a 258. L’aumento rapido dei contagi e’ un dato di fatto che non puo’ vederci indifferenti. Questa situazione ci ha spinto a prolungare la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza anche per la prossima settimana. Resteranno aperti in presenza i nidi, le scuole dell’infanzia e tutte le scuole per gli allievi BES e disabili”. “E’ una decisione dolorosa – ha ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021) Sale la curva deid’Arco (Napoli), dove in tre giorni si sono registrati 27 nuovi positivi, ed il sindaco Gianluca Del Mastro prolunga fino al 27 febbraio la sospensione delle attività scolastiche in presenza. Lo ha reso noto lo stesso sindaco, sottolineando che i numeri disul territorio “sono in forte crescita”. “Il numero dei positivi – ha sottolineato – in soli tre giorni e’ salito da 231 a 258. L’aumento rapido deie’ un dato di fatto che non puo’ vederci indifferenti. Questa situazione ci ha spinto a prolungare la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza anche per la prossima settimana. Resteranno aperti in presenza i nidi, ledell’infanzia e tutte leper gli allievi BES e disabili”. “E’ una decisione dolorosa – ha ...

