Covid: medico Varese, 'virus ci ha messo in ginocchio, non pronti a tanti morti' (2) (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - "A ottobre il tracollo: casi in aumento ogni giorno, la riconversione del nostro reparto e presto di quasi tutto l'ospedale - ricorda Letizia Traversi, medico pneumologia -. Turni e posti letto raddoppiati, il continuo ricambio di pazienti, il rumore costante dell'ossigeno a flussi altissimi, dei monitor, del tessuto plasticato delle tute protettive nei corridoi. I caschi, tanti, troppi caschi. Gli anestesisti che diventano presenza costante e fondamentale, le linee dell'ossigeno che iniziano a dare segni di cedimento, il senso di frustrazione nel non poter fare di più". Pazienti di tutte le età "accomunati dalla paura, dal senso di isolamento, da quello sguardo ansioso e implorante quando sulle loro teste calava lo scomodo cilindro di plastica in cui riponevamo le speranze di miglioramento". "Abbiamo dato l'ultimo saluto a troppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - "A ottobre il tracollo: casi in aumento ogni giorno, la riconversione del nostro reparto e presto di quasi tutto l'ospedale - ricorda Letizia Traversi,pneumologia -. Turni e posti letto raddoppiati, il continuo ricambio di pazienti, il rumore costante dell'ossigeno a flussi altissimi, dei monitor, del tessuto plasticato delle tute protettive nei corridoi. I caschi,, troppi caschi. Gli anestesisti che diventano presenza costante e fondamentale, le linee dell'ossigeno che iniziano a dare segni di cedimento, il senso di frustrazione nel non poter fare di più". Pazienti di tutte le età "accomunati dalla paura, dal senso di isolamento, da quello sguardo ansioso e implorante quando sulle loro teste calava lo scomodo cilindro di plastica in cui riponevamo le speranze di miglioramento". "Abbiamo dato l'ultimo saluto a troppe ...

Roberto_Fico : Questa è la prima #GiornatadeiCamiciBianchi, in memoria dei medici scomparsi per Covid. In diretta l’iniziativa ch… - Agenzia_Ansa : Stop a vendita U-Mask come dispositivo medico. Il Ministero dopo segnalazione dei Nas, 'potenziali rischi per salu… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione del ministero della Salute dopo la segnalazione dei Nas: «Potenziali rischi per la salut… - TV7Benevento : Covid: medico Varese, 'virus ci ha messo in ginocchio, non pronti a tanti morti' (3)... - TV7Benevento : Covid: medico Varese, 'virus ci ha messo in ginocchio, non pronti a tanti morti' (2)... -