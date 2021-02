Covid | Mattarella | ' Prova senza precedenti | profonda riconoscenza a medici'

borghi_claudio : MA... MA... MA... E perchè in Catalogna votano? Niente covid o niente Mattarella? - LaPresse_news : Mattarella: “L’Italia riconoscente a medici e infermieri. Pandemia è prova - zazoomblog : Covid un anno fa il primo caso a Codogno. Mattarella: “Italia riconoscente ai medici”. G7 Biden: “Nessun invito all… - ADM_assdemxmi : Covid, Mattarella: 'L'Italia riconoscente verso medici e infermieri. Investire sulla sanità a tutela di tutti'… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Mattarella, Italia riconoscente verso medici in prima linea -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

Così il Presidente della Repubblica, Sergio, nella prima Giornata Nazionale dei Camici bianchi. E' l'occasione, scrive il Capo dello Stato, 'per rinnovare la profonda riconoscenza verso ..., Italia riconoscente verso medici in prima ...Didattica a distanza per due settimane nelle scuole della Puglia. Lo ha annunciato l'assessore alla Salute della Regione, Pier Luigi Lopalco, anticipando una nuova ordinanza che "elimina l'opzione" de ...Testimonianze e ricordi di due uomini in trincea contro il Covid: il sindaco di Vo' Euganeo Giuliano Martini e il prof Franco Locatelli ...