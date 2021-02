C’è Posta per Te, ospiti della puntata di sabato 20 febbraio 2021 su Canale 5 (Di sabato 20 febbraio 2021) C’è Posta per Te, ospiti della puntata di sabato 20 febbraio 2021 con Stefano De Martino e Renato Zero. sabato 20 febbraio 2021 su Canale 5 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C’è Posta per te. Il programma è una delle colonne portanti del sabato sera di Canale 5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti difficilmente realizzabili da altri programmi Mediaset (oltre Tu si Que Vales). Il settimo appuntamento con la nuova stagione è previsto intorno alle 21:25 su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nella puntata di stasera di C’è Posta ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 febbraio 2021) C’èper Te,di20con Stefano De Martino e Renato Zero.20su5 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C’èper te. Il programma è una delle colonne portanti delsera di5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti difficilmente realizzabili da altri programmi Mediaset (oltre Tu si Que Vales). Il settimo appuntamento con la nuova stagione è previsto intorno alle 21:25 su5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nelladi stasera di C’è...

freetwoforce : RT @Giuliaxx3: C’è chi con Stefania al televoto interviene facendola passare male con accuse non veritiere smentite da Tommaso stesso. C’è… - tiziana88n : RT @Giuliaxx3: C’è chi con Stefania al televoto interviene facendola passare male con accuse non veritiere smentite da Tommaso stesso. C’è… - MadamaButterfl8 : RT @Giuliaxx3: C’è chi con Stefania al televoto interviene facendola passare male con accuse non veritiere smentite da Tommaso stesso. C’è… - tzsoempire : RT @Giuliaxx3: C’è chi con Stefania al televoto interviene facendola passare male con accuse non veritiere smentite da Tommaso stesso. C’è… - _mgksgirl : RT @Giuliaxx3: C’è chi con Stefania al televoto interviene facendola passare male con accuse non veritiere smentite da Tommaso stesso. C’è… -