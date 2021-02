Ticinonline : Siti Covid oscurati, Facebook ha chiesto scusa #facebook #australia #morrison - iconanews : Australia: oscurati 'per errore' siti Covid, scuse Facebook - giornaleradiofm : Australia: oscurati 'per errore' siti Covid, scuse Facebook: (ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il premier australiano, Scott… - InvestingItalia : Facebook rimuove l'Australia dagli amici: oscurati siti stampa tra contenuti - -

Ultime Notizie dalla rete : Australia oscurati

In risposta il social ha bloccato la condivisione di link e notizie degli utenti inoscurando di fatto il continente. Ieri sera il direttore esecutivo dell'area Asia - Pacifico, Simon ...Indagato per reati fiscali CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB'per errore' siti Covid, scuse FacebookLo ha annunciato il premier Scott Morrison, che si dice pronto a riprendere le trattative con il gigante del Web ...Il premier australiano, Scott Morrison, ha dichiarato di aver ricevuto le "scuse" da Facebook e di essere pronto a tornare al tavolo dei negoziati. Lo riporta il Guardian. (ANSA) ...