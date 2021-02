A Lampedusa in 20 ore sbarcati 700 migranti (Di sabato 20 febbraio 2021) migranti: a Lampedusa sono arrivate più di 700 persone in appena 20 ore. Nuovo naufragio la notte scorsa, finora salvati in 45 “Ancora un naufragio nel mare di Lampedusa, ancora un grido di dolore che dal Mediterraneo arriva al cuore dell’Europa”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito del barcone di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 20 febbraio 2021): asono arrivate più di 700 persone in appena 20 ore. Nuovo naufragio la notte scorsa, finora salvati in 45 “Ancora un naufragio nel mare di, ancora un grido di dolore che dal Mediterraneo arriva al cuore dell’Europa”. Lo dice Totò Martello, sindaco die Linosa, a proposito del barcone di… L'articolo Corriere Nazionale.

