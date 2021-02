Zhang spaventa l’Inter | “Taglieremo attività irrilevanti”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le voci sul futuro societario dell'Inter continuano a tenere banco. Ancor di più dopo il recente discorso del numero uno di Suning. Il presidente della società di Nanchino, senza fare alcuno riferimento diretto al club nerazzurro, però, fa tremare gli appassionati del club milanese. Come riporta Titan Sport Plus, uno dei principali media cinesi a livello sportivo, le intenzioni dell'uomo d'affari sembrano chiare.fa tremare l'Intercaption id="attachment 308081" align="alignnone" width="641"(Getty images)/caption"Dovremo concentrarci sul campo di battaglia principale", ha spiegato. "Dobbiamo lavorare in sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione. Chiuderemo ele nostrein ...

Suning spaventa i tifosi dell'Inter, a due giorni dal derby contro il Milan, che in caso di vittoria potrà permettere ai nerazzurri di andare a +4 sui rossoneri.