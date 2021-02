Vita su Marte | Perseverance | l’ultimo rover della Nasa atterra sul pianeta per studiarne caratteristiche e potenziali prospettive

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’esplorazione spaziale disviluppata dallanel Mars Exploration Program con l’invio diè iniziata con un lancio di successo il 30 luglio 2020. La sonda ha percorso quasi 470 milioni di chilometri in poco più sei mesi è ora arrivata sulrosso il 18 febbraio alle 22 (orario italiano), testimoniando il suo arrivo con la prima fotografia discattata da una delle 23 fotocamere in alta definizione presenti nella strumentazione del complesso. Gli obiettivi principali prefissati dallasono quattro: Determinare se lasulrosso sia mai esistita tramite studisuperficie marziana in cerca di tracce dimicrobica preservate sulle rocce ...

