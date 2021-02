The Good Doctor 4 e The Resident 2 tra questioni di famiglia e d’amore: anticipazioni 19 e 26 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) The Good Doctor 4 e The Resident 2 sono pronte ad andare avanti anche per un altro mese (salvo la possibile pausa per Sanremo) con nuovi episodi e nuovi casi da affrontare per la gioia dei fan che avranno modo di conoscere ancora di più i protagonisti. Ad aprire le danze sarà come sempre The Good Doctor 4 con l’episodio numero 6 dal titolo Lim in cui sarà proprio la nostra dottoressa la protagonista assoluta, o quasi, quando sarà costretta a fare i conti con quello che possiamo definire i suoi problemi legati allo stress post traumatico da Covid 19. Toccherà ad un militare che sta affrontando i fantasmi del passato a farle aprire gli occhi e, magari, lasciarsi andare finalmente al grande dolore che l’ha travolta in questi mesi. Subito dopo toccherà a The Resident 2 andare in scena ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) The4 e The2 sono pronte ad andare avanti anche per un altro mese (salvo la possibile pausa per Sanremo) con nuovi episodi e nuovi casi da affrontare per la gioia dei fan che avranno modo di conoscere ancora di più i protagonisti. Ad aprire le danze sarà come sempre The4 con l’episodio numero 6 dal titolo Lim in cui sarà proprio la nostra dottoressa la protagonista assoluta, o quasi, quando sarà costretta a fare i conti con quello che possiamo definire i suoi problemi legati allo stress post traumatico da Covid 19. Toccherà ad un militare che sta affrontando i fantasmi del passato a farle aprire gli occhi e, magari, lasciarsi andare finalmente al grande dolore che l’ha travolta in questi mesi. Subito dopo toccherà a The2 andare in scena ...

