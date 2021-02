Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 febbraio 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’indice di trasmissibilità medio nazionale torna a crescere rispetto alla settimana precedente e si attesta allo 0,99. Lo riporta il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. Anche l’incidenza di casi sui 100mila abitanti passa da 133 a 135. Da domenica 21 febbraio entrano in vigore nuove ordinanze del ministero della Salute. Campania, Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione. Perugia e il Ternano, in Umbria, diventano zone rosse. Il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini chiede al governo di valutare restrizioni omogenee. “Basta saliscendi con il cambio di colore delle regioni. Alla luce delle varianti – dice Bonaccini – bisogna valutare di restringere dappertutto in modo omogeneo”. DRAGHI: LA CRESCITA È LA SOLUZIONE AL DEBITO Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’indice di trasmissibilità medio nazionale torna a crescere rispetto alla settimana precedente e si attesta allo 0,99. Lo riporta il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. Anche l’incidenza di casi sui 100mila abitanti passa da 133 a 135. Da domenica 21 febbraio entrano in vigore nuove ordinanze del ministero della Salute. Campania, Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione. Perugia e il Ternano, in Umbria, diventano zone rosse. Il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini chiede al governo di valutare restrizioni omogenee. “Basta saliscendi con il cambio di colore delle regioni. Alla luce delle varianti – dice Bonaccini – bisogna valutare di restringere dappertutto in modo omogeneo”. DRAGHI: LA CRESCITA È LA SOLUZIONE AL DEBITO

