Sul gol del Granada, Lobotka s'è fatto bruciare sullo scatto dall'arbitro (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non conosciamo il personale di Sergei Karasev sui 100 metri piani. Magari è considerato il Bolt della steppa, vai a sapere. Senza scomodare le formule della velocità relativa, su cui si ruppe la testa Galileo Galilei, si può dire anche a spanne che l'arbitro russo di Granada-Napoli è un signor scattista. O così pare se consideriamo come termine di paragone Stanislav Lobotka. Perché il secondo gol subito dal Napoli in Spagna, quello dello 0-2, ad una masochistica revisione dei riflessi filmati, mette in evidenza un particolare curioso: Karasev brucia sullo scatto il centrocampista del Napoli. Sì… l'arbitro. Potete apprezzare la volata finale tra i due dal minuto 2'09" al 2'11" degli highlights: Ma l'inizio dell'azione è meglio esplicativa. Al minuto 20 e 40 secondi – il Napoli ha appena subito il gol dell'1-0 – accade ...

