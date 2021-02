Statua di Maradona a Napoli, perquisita casa dell’assessore De Majo: scatta la denuncia (Di venerdì 19 febbraio 2021) perquisita casa dell’assessora alla cultura del comune di Napoli Eleonora de Majo e dell’assessore alla III Municipalità di Napoli Egidio Giordano. L’indagine nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli sulla realizzazione della stuatua dedicata a Diego Armando Maradona. Nel corso della perquisizione – secondo quanto riferisce il Corriere della Sera – la Polizia avrebbe trovato sette fumogeni e quindi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021)dell’assessora alla cultura del comune diEleonora dealla III Municipalità diEgidio Giordano. L’indagine nell’ambito dell’inchiesta della Procura disulla realizzazione della stuatua dedicata a Diego Armando. Nel corso della perquisizione – secondo quanto riferisce il Corriere della Sera – la Polizia avrebbe trovato sette fumogeni e quindi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

