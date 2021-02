Serie A, Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Guardando alla spettacolare gara di andata, Sassuolo–Bologna non è una sfida che può passare inosservata. Le due squadre saranno protagoniste dell’anticipo in programma sabato alle 20:45 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. De Zerbi e Mihajlovic si scontrano in una partita che può essere relativa in chiave classifica, ma fondamentale sotto il punto di vista morale. Un vero e proprio derby tra due compagini emiliane, che vede i neroverdi chiamati a dare continuità dopo una Serie di risultati deludenti; reduci dal successo per 2-1 ai danni del Crotone, i ragazzi di De Zerbi sono lontani dall’obiettivo europeo. Il Bologna ha invece ottenuto solo un punto nell’ultimo faticoso scontro con il Benevento e punta a ottenere ulteriori tre punti chiave per la salvezza; Mihajlovic ha già vinto l’altro derby stagionale contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Guardando alla spettacolare gara di andata,non è una sfida che può passare inosservata. Le due squadre saranno protagoniste dell’anticipo in programma sabato alle 20:45 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. De Zerbi e Mihajlovic si scontrano in una partita che può essere relativa in chiave classifica, ma fondamentale sotto il punto di vista morale. Un vero e proprio derby tra due compagini emiliane, che vede i neroverdi chiamati a dare continuità dopo unadi risultati deludenti; reduci dal successo per 2-1 ai danni del Crotone, i ragazzi di De Zerbi sono lontani dall’obiettivo europeo. Ilha invece ottenuto solo un punto nell’ultimo faticoso scontro con il Benevento e punta a ottenere ulteriori tre punti chiave per la salvezza; Mihajlovic ha già vinto l’altro derby stagionale contro il ...

Star_70_ : Sassuolo, patria dei palleggiatori Locatelli e Ferrari al top in Serie A - CanaleSassuolo : Come arriva il #Bologna di #Mihajlovic al match di sabato con il #Sassuolo? - romaforever_it : Designazioni arbitrali 23ª giornata di Serie A - YDJ69 : @MatteDj23 @_enz29 =>... 2016/17 Sassuolo (serie A) 19 presenze 2017/18 Sassuolo (serie A) 19 presenze 2018/19 Sass… - YDJ69 : @MatteDj23 @_enz29 Carriera di Sensi tra i professionisti... 2013/14 in prestito San Marino (lega pro) 26presenze 2… -