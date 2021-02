Roma | Tiago Pinto | “Fiducia nel progetto dei Friedkin Questo club ha un potenziale enorme”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 19 febbraio 2021) "Honele di quello che i proprietari vogliono fare con il. Sento molto la loroe penso che laabbia unincredibile". Ne è certo il direttore generale giallorossoche, intervistato ai microfoni di "Sky Sport", ha fatto il punto in casasoffermandosi inoltre sull'inizio della sua esperienza nella Capitale. "L'inizio non è stato facile a causa del Covid, quando sono arrivato ero ancora contagiato. C'erano diversi problemi, inoltre c'era il mercato aperto e perl'adattamento non è stato facile. Fonseca? Il suo sostegno nei miei confronti è stato spettacolare. È un grande allenatore, con molta esperienza. È un tecnico di classe internazionale".