Roma, la carica di Fonseca: “Adesso siamo forti. Il mio sogno? Vincere un trofeo per i tifosi giallorossi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Roma sogna in grande.Roma, Tiago Pinto: “Fiducia nel progetto dei Friedkin. Questo club ha un potenziale enorme”La compagine giallorossa è reduce da una convincente vittoria conquistata sul campo del Braga in Europa League, ma Dzeko e compagni sono già chiaramente proiettati sulla prossima gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La squadra della Capitale sarà impegnata a Benevento contro la franchigia campana guidata da Pippo Inzaghi e sarà fondamentale portare tre punti a casa per continuare a volare in alto. Il coach giallorosso, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Roma Tv soffermandosi in particolare sulle ambizioni della sua rosa. Di seguito, le sue dichiarazioni."In questi diciotto mesi ho percepito sempre una grande crescita nella squadra. E ovviamente sento che oggi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lasogna in grande., Tiago Pinto: “Fiducia nel progetto dei Friedkin. Questo club ha un potenziale enorme”La compagine giallorossa è reduce da una convincente vittoria conquistata sul campo del Braga in Europa League, ma Dzeko e compagni sono già chiaramente proiettati sulla prossima gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La squadra della Capitale sarà impegnata a Benevento contro la franchigia campana guidata da Pippo Inzaghi e sarà fondamentale portare tre punti a casa per continuare a volare in alto. Il coach giallorosso, Paulo, è intervenuto ai microfoni diTv soffermandosi in particolare sulle ambizioni della sua rosa. Di seguito, le sue dichiarazioni."In questi diciotto mesi ho percepito sempre una grande crescita nella squadra. E ovviamente sento che oggi ...

Mediagol : #Roma, la carica di Fonseca: 'Adesso siamo forti. Il mio sogno? Vincere un trofeo per i tifosi giallorossi'… - apetrazzuolo : LAZIO - Correa: 'Quando sono arrivato a Roma c'era tanta gente in aeroporto ad aspettarmi, mi ha dato la carica' - roma_magazine : LAZIO - Correa: 'Quando sono arrivato a Roma c'era tanta gente in aeroporto ad aspettarmi, mi ha dato la carica' - lazio_magazine : LAZIO - Correa: 'Quando sono arrivato a Roma c'era tanta gente in aeroporto ad aspettarmi, mi ha dato la carica' - Rosy_Miriam : RT @luciodigaetano: Ogni giorno di permanenza in qualsiasi carica pubblica di Domenico Arcuri è uno scandalo. Secondo Procura di Roma e Gd… -