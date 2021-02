Ritrovati i corpi degli escursionisti sul Velino

(Di sabato 20 febbraio 2021) Erano lì, nel posto in cui li cercavano da settimane. Erano sotto metri di neve e di ghiaccio. Dopo 26 giorni di ricerche ininterrotte, a cui hanno partecipato da tutta Italia, con l’impiego di mezzi e risorse straordinarie, il Monte, oggi, ha restituito idei quattrodi Avezzano (Aq) inghiottiti dalla montagna, e in particolare da diverse valanghe, lo scorso 24 gennaio. Tre le salme dissepolte; l’ultima verrà estratta domani perché le operazioni sono state interrotte per il pericolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Corriere : Monte Velino, i quattro corpi ritrovati grazie al cane Simba - MediasetTgcom24 : Ritrovati corpi di tutti gli escursionisti dispersi sul Monte Velino #montevelino - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sono stati ritrovati tutti e quattro i corpi degli escursionisti dispersi dal 24 gennaio sul #Velino in Val Majelama. Pe… - MarsicaW : IDENTIFICATI I TRE CORPI RITROVATI. - AntonioBarbie49 : RT @cnsas_official: #Abruzzo, Monte Velino: ritrovati stamattina i corpi di tre dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio. Qui i de… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovati corpi

Massa d'Albe. Sono di Valeria Mella , 25enne di Avezzano, Gian Mauro Frabotta (31) e Tonino Durante (55), ioggi e riportati a valle, dai soccorritori che da 27 giorni sono impegnati sul Monte Velino. Dopo 27 giorni di ricerche, che hanno coinvolto centinaia di soccorritori provenienti da ...Sulmona, 19 febbraio Sono statidi tre, dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio. Dopo quasi un mese di ricerche che hanno coinvolto centinaia di soccorritori provenienti da tutta Italia, ...Brutte notizie dalle ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Velino lo scorso 25 gennaio: sono stati ritrovati tre corpi e non quattro come era stato riferito in un primo momento. Erano sotto.Un antiquario napoletano ha venduto un dipinto, rubato dall’Istituto Opera Pia Pignatelli Gulì, e poi ne ha denunciato il furto. Così i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio Culturale di ...