Omicidio Faenza, parla l’amica: “Ilenia aveva paura” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Intervistata da Il resto del Carlino, un’amica di Ilenia Fabbri, la donna uccisa sabato 6 febbraio nel suo appartamento a Faenza, parla del rapporto di Ilenia con l’ex marito. La donna racconta di come è iniziata la loro amicizia: “Dicevamo di essere ‘amiche segrete’, perché ci si incontrava nelle primissime ore del mattino davanti casa mia. Io ero appena sveglia, lei passava correndo. E si fermava a fare 4 chiacchiere“, dice Laura (ndr: nome di fantasia). Poi aggiunge: “Subito dopo la separazione, nel 2018, mi diceva di essere preoccupata” racconta. “Poi piano piano non era più solo preoccupata, ma aveva proprio paura. Diceva che lui le aveva detto delle cose pesanti, e per questo aveva anche sporto denuncia. Mi aveva ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Intervistata da Il resto del Carlino, un’amica diFabbri, la donna uccisa sabato 6 febbraio nel suo appartamento adel rapporto dicon l’ex marito. La donna racconta di come è iniziata la loro amicizia: “Dicevamo di essere ‘amiche segrete’, perché ci si incontrava nelle primissime ore del mattino davanti casa mia. Io ero appena sveglia, lei passava correndo. E si fermava a fare 4 chiacchiere“, dice Laura (ndr: nome di fantasia). Poi aggiunge: “Subito dopo la separazione, nel 2018, mi diceva di essere preoccupata” racconta. “Poi piano piano non era più solo preoccupata, maproprio. Diceva che lui ledetto delle cose pesanti, e per questoanche sporto denuncia. Mi...

