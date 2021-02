Non siamo stati noi gli inadempienti e non saremo noi a dover recuperare. Lettera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Inviata da Antonella Currò - Non siamo stati noi a chiedere la DaD e anzi molti di noi, fin da subito, ne hanno denunciato le criticità, i limiti e i rischi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 febbraio 2021) Inviata da Antonella Currò - Nonnoi a chiedere la DaD e anzi molti di noi, fin da subito, ne hanno denunciato le criticità, i limiti e i rischi. L'articolo .

RaiRadio2 : Nove anni fa @MarroneEmma vinceva #Sanremo2012 con 'Non è l'inferno' ?? Siamo la Radio Ufficiale del Festival di… - TeresaBellanova : Gravissima la scritta 'Forza Hitler' sulla macchina di un'insegnante ebrea. Questi gesti vergognosi troppo spesso… - TeresaBellanova : Tanti hanno perso tempo per conservare la propria posizione. Non era il loro tempo, ma quello delle future generazi… - AureliaSantange : RT @_calabrese_gaia: “Mi sono un po’ smarrito, ma non importa, perché Lei forse mi ha accompagnato e ora siamo smarriti tutti e due.” #DayD… - rimbvaud : certi maschietti: no ma noi non siamo insicuri quello è da femminucce sempre certi maschietti: ???? non posso metterm… -