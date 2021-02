Napoli, tracollo col Granada: al Maradona serve un'impresa per salvare la stagione (Di sabato 20 febbraio 2021) Un'impresa: è quella che servirà al Napoli giovedì 25 febbraio per scalare l'Everest chiamato Granada , che ieri tra le mura amiche con un rotondo 2 - 0 si è messo in prima linea nella caccia al pass ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Un': è quella che servirà algiovedì 25 febbraio per scalare l'Everest chiamato, che ieri tra le mura amiche con un rotondo 2 - 0 si è messo in prima linea nella caccia al pass ...

