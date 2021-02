Meteo, nel weekend arriva l’inganno di primavera: tutte le previsioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Durante questo weekend, il Meteo continuerà a migliorare sul paese. Infatti avremo l’inganno di primavera, con temperature alte e primo caldo. arriva un altro weekend sulla penisola, con un Meteo che punta ad ingannare i cittadini. Infatti in questo fine di settimana avremo un vero e proprio anticipo della primavera, con gli esperti che chiamano L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Durante questo, ilcontinuerà a migliorare sul paese. Infatti avremodi, con temperature alte e primo caldo.un altrosulla penisola, con unche punta ad ingannare i cittadini. Infatti in questo fine di settimana avremo un vero e proprio anticipo della, con gli esperti che chiamano L'articolo proviene da Inews.it.

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, venerdì #12febbraio, per rischio idraulico nel Lazio. ???? #allertaGIALLA meteo-idro in tre reg… - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: giornata nel complesso variabile, nubi sparse a trat… - MariaRo99325323 : SCUOLA: il GOVERNO DRAGHI Vuole TUTTI gli STUDENTI in CLASSE e Presenta un PIANO SPECIALE. I Dettagli nel VIDEO… - 65Valter : RT @FuoriSedeRe: Le previsioni meteo mi suggeriscono di uscire pronta per affrontare la pioggia. #gretathumberg aveva ragione, un impermeab… - ilmeteoit : Nel #Mar #Nero un violento temporale ha #SPEZZATO in #DUE una #Nave #Mercantile -