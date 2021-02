“Ma Giulia Salemi è incinta?”. GF Vip, la voce gira: ecco cosa si sta dicendo sulla concorrente (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella serata del 19 febbraio andrà in onda una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, la numero 41 per la precisione. A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, è stato bloccato il televoto che mette in sfida Giulia Salemi e Stefania Orlando presumibilmente per un provvedimento disciplinare da comminare ad una concorrente. Si vocifera con forza che ad essere mandata via dal programma sia Samantha De Grenet, alla luce di una frase infelice su Andrea Zelletta. In queste ore però sta circolando anche un’altra voce clamorosa e riguarda Giulia Salemi. Sul web sono in tanti a commentare e ad alimentare questa indiscrezione, che sta prendendo sempre più corpo. Nonostante non siano arrivate ancora conferme ufficiali, sembra che l’influencer italo-persiana sia in dolce ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella serata del 19 febbraio andrà in onda una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, la numero 41 per la precisione. A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, è stato bloccato il televoto che mette in sfidae Stefania Orlando presumibilmente per un provvedimento disciplinare da comminare ad una. Si vocifera con forza che ad essere mandata via dal programma sia Samantha De Grenet, alla luce di una frase infelice su Andrea Zelletta. In queste ore però sta circolando anche un’altraclamorosa e riguarda. Sul web sono in tanti a commentare e ad alimentare questa indiscrezione, che sta prendendo sempre più corpo. Nonostante non siano arrivate ancora conferme ufficiali, sembra che l’influencer italo-persiana sia in dolce ...

