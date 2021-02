La Lega al Viminale. Così Salvini vuole gestire l’immigrazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella nuova udienza sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera Matteo Salvini ha raccolto altri punti a suo favore e ne ha approfittato per lanciare precisi messaggi sulla politica dell’immigrazione prossima ventura anche con la presenza di un leghista come sottosegretario all’Interno. A Catania il gup Nunzio Sarpietro ha ascoltato come testimoni Luciana Lamorgese, che diventò ministro dell’Interno dopo la crisi di governo dell’agosto 2019, e Luigi Di Maio, che nel Conte I era vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico. Senza i giornalisti in aula, la sintesi che emerge è un’azione collegiale di governo e decisioni prese di comune accordo, dunque un’azione politica non sindacabile dalla magistratura. Salvini ha detto di essere “contento di aver sentito dai due testimoni il fatto che c’era una ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella nuova udienza sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera Matteoha raccolto altri punti a suo favore e ne ha approfittato per lanciare precisi messaggi sulla politica delprossima ventura anche con la presenza di un leghista come sottosegretario all’Interno. A Catania il gup Nunzio Sarpietro ha ascoltato come testimoni Luciana Lamorgese, che diventò ministro dell’Interno dopo la crisi di governo dell’agosto 2019, e Luigi Di Maio, che nel Conte I era vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico. Senza i giornalisti in aula, la sintesi che emerge è un’azione collegiale di governo e decisioni prese di comune accordo, dunque un’azione politica non sindacabile dalla magistratura.ha detto di essere “contento di aver sentito dai due testimoni il fatto che c’era una ...

