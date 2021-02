Isola dei Famosi, confermata Asia Argento ma non come naufraga: per lei pronto un ruolo inedito (Di venerdì 19 febbraio 2021) Isola dei Famosi 2021, il mistero su Asia Argento all’interno dell’imminente nuova edizione potrebbe finalmente aver trovato una soluzione. Se alcune indiscrezioni la volevano in cima alla lista dei possibili naufraghi, alcune fonti riportano invece un altro tipo di ruolo per l’attrice. La sua presenza potrebbe essere legata a quella di uno dei concorrenti del reality. Conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi Subito dopo aver chiuso le porte della Casa del Grande Fratello Vip, Mediaset darà il via a una nuova trasmissione. L’11 marzo inizierà infatti l’Isola dei Famosi 2021 e il pubblico è in febbricitante attesa di scoprire cosa succederà in questa nuova edizione. In queste settimane stanno arrivando sempre più conferme non ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021)dei2021, il mistero suall’interno dell’imminente nuova edizione potrebbe finalmente aver trovato una soluzione. Se alcune indiscrezioni la volevano in cima alla lista dei possibili naufraghi, alcune fonti riportano invece un altro tipo diper l’attrice. La sua presenza potrebbe essere legata a quella di uno dei concorrenti del reality. Conto alla rovescia per l’deiSubito dopo aver chiuso le porte della Casa del Grande Fratello Vip, Mediaset darà il via a una nuova trasmissione. L’11 marzo inizierà infatti l’dei2021 e il pubblico è in febbricitante attesa di scoprire cosa succederà in questa nuova edizione. In queste settimane stanno arrivando sempre più conferme non ...

