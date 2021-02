Infortunio Dybala: l’argentino migliora, le ultime in vista di Juve-Crotone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Filtra sempre maggiore ottimismo sulle condizioni di Paulo Dybala. Gli ultimi aggiornamenti in vista del Crotone Si avvicina il ritorno in campo di Paulo Dybala. Come riferito da Paolo Aghemo di Sky Sport, il numero 10 bianconero potrebbe giocare uno spezzone di partita già nella prossima partita contro il Crotone. l’argentino sta meglio e sta ritrovando la condizione fisica. Dybala, dunque, scalpita, mentre dopo il Porto non è ancora al meglio Alvaro Morata. Lo spagnolo non sta bene e dovrebbe essere preservato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Filtra sempre maggiore ottimismo sulle condizioni di Paulo. Gli ultimi aggiornamenti indelSi avvicina il ritorno in campo di Paulo. Come riferito da Paolo Aghemo di Sky Sport, il numero 10 bianconero potrebbe giocare uno spezzone di partita già nella prossima partita contro ilsta meglio e sta ritrovando la condizione fisica., dunque, scalpita, mentre dopo il Porto non è ancora al meglio Alvaro Morata. Lo spagnolo non sta bene e dovrebbe essere preservato. Leggi su Calcionews24.com

