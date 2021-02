Ha documenti falsi per espatriare, arrestato dalla polizia a bordo di un treno (Di venerdì 19 febbraio 2021) ANCONA - Il passaporto mostrato agli Agenti della polizia Ferroviaria di Ancona, durante il controllo a bordo di un treno intercity proveniente da Bari, non ha convinto i poliziotti che hanno deciso ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 19 febbraio 2021) ANCONA - Il passaporto mostrato agli Agenti dellaFerroviaria di Ancona, durante il controllo adi unintercity proveniente da Bari, non ha convinto i poliziotti che hanno deciso ...

