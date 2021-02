Genova, donna uccisa con trenta coltellate nel suo negozio: fermato l’ex compagno (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ successo in via Colombo, in pieno centro. L’uomo aveva già tentato il suicidio. La cugina della vittima: “L’ho incontrata oggi, era tranquilla” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ successo in via Colombo, in pieno centro. L’uomo aveva già tentato il suicidio. La cugina della vittima: “L’ho incontrata oggi, era tranquilla”

Agenzia_Ansa : Una donna uccisa per strada a Genova. Accoltellata in pieno centro della città #ANSA - rtl1025 : ?? Una donna è stata uccisa per strada a #Genova, a quanto sembra con un coltello. E' accaduto pochi minuti fa in v… - repubblica : ?? Genova, donna uccisa a coltellate in un negozio in pieno centro. L'aggressore e' riuscito a fuggire - rep_genova : Genova, donna uccisa nel suo negozio con 30 coltellate, fermato l'ex compagno [di Annissa Defilippi, Massimiliano S… - LiguriaOggi : Donna uccisa a Genova, fermato un uomo vicino all’ospedale Galliera -