Genoa-Verona domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Genoa e Verona si sfidano nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Un Genoa rinato grazie alla cura Ballardini non vuole smettere di sognare e punta alla parte sinistra della classifica. Gli scaligeri, invece, autori di un’ottima prima parte di stagione, vogliono continuare a fare bene e sperano di scavalcare il Sassuolo all’ottavo posto. Sabato 20 febbraio alle ore 18.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Sky Sport Serie A, ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021)si sfidano nel match valevole per la ventitreesima giornata di. Unrinato grazie alla cura Ballardini non vuole smettere di sognare e punta alla parte sinistra della classifica. Gli scaligeri, invece, autori di un’ottima prima parte di stagione, vogliono continuare a fare bene e sperano di scavalcare il Sassuolo all’ottavo posto. Sabato 20 febbraio alle ore 18.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu Sky SportA, ma sarà visibile anche insulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace.

HellasLive : #GenoaVerona, niente conferenza stampa prepartita di #Juric - AMinghetti : RT @gippu1: In poco meno di 15 mesi il #Napoli di Gattuso ha già perso con 15 avversarie diverse: Parma, Inter, Lazio, Fiorentina, Lecce, A… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Molto buoni i precedenti casalinghi del Genoa col Verona - - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: In poco meno di 15 mesi il #Napoli di Gattuso ha già perso con 15 avversarie diverse: Parma, Inter, Lazio, Fiorentina, Lecce, A… - lccatt : RT @gippu1: In poco meno di 15 mesi il #Napoli di Gattuso ha già perso con 15 avversarie diverse: Parma, Inter, Lazio, Fiorentina, Lecce, A… -