Festival di Sanremo | Mihajlovic conferma | “Ci sarò | menomale che non c’è il pubblico”

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Sky Tg24

Come è nata l'idea di partecipare al? "La canzone è nata molto spontaneamente, non a livello strategico per. Mi sono sentito di volerla raccontare e mi sembrava un palco importante ...Aldi2021, assieme a Zlatan Ibrahimovic, per una serata ci sarà anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, amico del rossonero. 'Vado a, io e Ibra canteremo: due zingari ...Sanremo 2021, Maria De Filippi dice la sua sulla decisione di eliminare il pubblico. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Valentina Parisse si è raccontata a Mauro Marino e Manola Moslehi nel Reward Music Place, fra nuovo singolo ( Proteggi ), collaborazioni passate ma anche future (spera!). (Manola) Sei un'interprete me ...