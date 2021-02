Elon Musk ha di nuovo superato Jeff Bezos: la “guerra” tra i due uomini più ricchi del mondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Neanche il tempo di dare la notizia del sorpasso di Jeff Bezos che ecco arrivare il contro-sorpasso di Elon Musk. Il testa a testa tra i due uomini più ricchi del mondo si fa sempre più serrato e ormai ogni giorno si contendono il gradi più alto del podio dei Paperoni globali. Oggi in cima alla lista dei miliardari di Bloomberg c’è il visionario imprenditore patron di Tesla, che ha visto salire nelle ultime ore la sua ricchezza a quota 199,9 miliardi di dollari dopo che la compagnia di missili da lui fondata – SpaceX – ha completato un nuovo round di finanziamento. SpaceX ha raccolto altri 850 milioni di dollari questo mese da un gruppo di investitori guidati da Sequoia Capital. Il round valuta la società a 74 miliardi, un aumento del 60% da agosto, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Neanche il tempo di dare la notizia del sorpasso diche ecco arrivare il contro-sorpasso di. Il testa a testa tra i duepiùdelsi fa sempre più serrato e ormai ogni giorno si contendono il gradi più alto del podio dei Paperoni globali. Oggi in cima alla lista dei miliardari di Bloomberg c’è il visionario imprenditore patron di Tesla, che ha visto salire nelle ultime ore la sua ricchezza a quota 199,9 miliardi di dollari dopo che la compagnia di missili da lui fondata – SpaceX – ha completato unround di finanziamento. SpaceX ha raccolto altri 850 milioni di dollari questo mese da un gruppo di investitori guidati da Sequoia Capital. Il round valuta la società a 74 miliardi, un aumento del 60% da agosto, e ...

