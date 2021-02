Daydreamer Anticipazioni 19 febbraio 2021: Can e Sanem si lasciano per sempre! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 19 febbraio 2021, in onda su Canale5. Can abbandona Sanem per sempre ma, dopo il salto temporale, il destino farà incontrare di nuovo i due innamorati. Leggi su comingsoon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Scopriamo ledella Puntata didel 19, in onda su Canale5. Can abbandonaper sempre ma, dopo il salto temporale, il destino farà incontrare di nuovo i due innamorati.

infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 18 febbraio 2021: il diario segreto distrutto - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 19 febbraio: Can e Sanem un anno dopo - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Can torna dopo un anno, rivede Sanem e rimane bloccato - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 19 febbraio 2021: Can abbandona Sanem per sempre… - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN, dopo l’incidente, inizia a ricordare qualcosa? -