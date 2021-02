(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Da qualche giornoal. Niente di grave, ho solo un pò di tosse fastidiosa, ma sto”. Lo dicein una storia postata su Instagram. “Dovevo essere a Roma – aggiunge – a presentare un progetto di una serie tv (‘Tutta colpa di Freud’, ndr), ma non ce la farò. Saluto colleghi e regista, a tutti un abbraccio”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

repubblica : Claudio Bisio positivo al Covid salta l'incontro stampa per la sua serie 'Tutta colpa di Freud' - Agenzia_Ansa : Claudio Bisio: 'Sono positivo al Covid, ma sto bene' L'attore ha postato una 'storia' sui social. #ANSA… - rtl1025 : ?? Claudio #Bisio è risultato positivo al #Covid_19. 'Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto be… - Italpress : Claudio Bisio “Sono positivo al Covid, ma sto bene” - italiaserait : Claudio Bisio ha il Covid: “Sto bene, ho solo una tosse fastidiosa” -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bisio

Così la 'storia' postata oggi sui social (Instagram e Facebook) dall'attore. 'Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie tv ('Tutta colpa di Freud', serie in otto ...Gli attori che hanno lavorato a questo progetto sono alcuni big e nuove scoperte:che interpreterà lo psicanalista al posto di Marco Giallini, Max Tortora, Claudia Pandolfi, Marta ...Tutta Colpa di Freud - la serie su Amazon Prime Video prima che su Canale 5 la trama, le dichiarazioni dalla conferenza stampa di presentazione ...Claudio Bisio ha il Covid, lo ha annunciato oggi attraverso alcune storie pubblicate sui suoi profili social. Doveva essere a Roma per la presentazione di ‘Tutta colpa di Freud’, serie in otto episodi ...