Bellagio sbarca su eBay | primo Borgo digitale della Lombardia

(Di venerdì 19 febbraio 2021)(Como), 19 febbraio 2021 - In attesa del ritorno dei turisti veri, asi accontentano di quelli virtuali, grazie all'iniziativa di Confcommercio eper trasformare il paese in uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Bellagio sbarca

IL GIORNO

"Visibilità, cura organizzative del progetto a livello locale costituiranno elementi importanti - sottolinea Luca Leoni assessore del Comune di, nonché titolare dell'Hotel Du Lac di..."Visibilità, cura organizzative del progetto a livello locale costituiranno elementi importanti - sottolinea Luca Leoni assessore del Comune di, nonché titolare dell'Hotel Du Lac di...Grazie alla collaborazione con Confcommercio i negozianti potranno aprire la loro vetrina virtuale sul web e raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo ...Ecco qualche idea per affrontare il secondo weekend in zona gialla del 2021 pensando a una gita lontano dalla città e dagli assembramenti. Una piccola guida per trascorrere questi giorni d'inverno all ...