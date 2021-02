Belen Rodriguez e il bambino perso: la tristezza di una madre (Di venerdì 19 febbraio 2021) Belen Rodriguez ha mostrato la sua tristezza nel mostrare l’avvenimento orrendo che le è capitato, una cosa che ti cambia la vita Belen Rodriguez (Instagram)Belen Rodriguez e la sua bellezza sono famosi in tutto il mondo. Sin dagli inizi della sua carriera la modella ha fatto parlare tantissimo di se per svariati motivi, tra cui i suoi numerosi flirt. Da Fabrizio Corona passando per Marco Borriello ed Andrea Iannone, tutti personaggi molto famosi nell’ambito dello sport e dello spettacolo, per questo la sua ultima storia ha fatto così scalpore. Si è vista arrivare molte critiche per il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. Lui è un fotografo e parrucchiere che tra le sue clienti vanta molte celebrità, la loro relazione è stata spesso ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha mostrato la suanel mostrare l’avvenimento orrendo che le è capitato, una cosa che ti cambia la vita(Instagram)e la sua bellezza sono famosi in tutto il mondo. Sin dagli inizi della sua carriera la modella ha fatto parlare tantissimo di se per svariati motivi, tra cui i suoi numerosi flirt. Da Fabrizio Corona passando per Marco Borriello ed Andrea Iannone, tuttinaggi molto famosi nell’ambito dello sport e dello spettacolo, per questo la sua ultima storia ha fatto così scalpore. Si è vista arrivare molte critiche per il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. Lui è un fotografo e parrucchiere che tra le sue clienti vanta molte celebrità, la loro relazione è stata spesso ...

