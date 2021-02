Atlanta | Donald Glover girerà le stagioni 3 e 4 back-to-back a partire da marzo

(Di venerdì 19 febbraio 2021)si prepara a fare ritorno sul set diper girare le nuove duedella pluripremiata serie FX. La seconda stagione disi è conclusa tre anni fa, ma adesso qualcosa si muove. La stardovrebbe fare ritorno sul set aper girare la terza e quarta stagione-to-in vista di una rapida messa in onda su FX dei nuovi episodi. Secondo Hollywood Reporter, la terza e la quarta stagione dierano pronte per le riprese quando l'emergenza sanitaria ha mandato la serie in stand-by. Adesso la macchina si starebbe finalmente rimettendo in moto, e le riprese ...

: Zazie Beetz e Glover in una scena Secondo Hollywood Reporter, la terza e la quarta stagione di erano pronte per le riprese quando l'emergenza sanitaria ha mandato la serie in ...