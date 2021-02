Alberto Matano e il gesto davanti a tutti: non sapeva di essere ripreso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alberto Matano ha fatto un gesto davvero inaspettato in diretta tv: non pensava di essere ripreso ma le telecamere inquadrano tutto. Alberto Matano, da quando il suo programma ha avuto inizio nella nuova stagione, si è sempre dimostrato rigoroso e disciplinato. Le regole imposte, infatti, sono sempre state rispettate nella massima attitudine. Una prova ulteriore, Leggi su youmovies (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto undavvero inaspettato in diretta tv: non pensava dima le telecamere inquadrano tutto., da quando il suo programma ha avuto inizio nella nuova stagione, si è sempre dimostrato rigoroso e disciplinato. Le regole imposte, infatti, sono sempre state rispettate nella massima attitudine. Una prova ulteriore,

zazoomblog : Vita in Diretta Alberto Matano si igienizza le mani in tv ma non è chiaro se … - #Diretta #Alberto #Matano… - zazoomblog : Pierluigi Diaco ed Alberto Matano torna il sereno? “Ecco cos’è successo” - #Pierluigi #Diaco #Alberto #Matano - carmengruenw : @vitaindiretta @albmatano @MirkoNazzaro Grande Alberto Matano! - juary_saints : “Non posso dirlo, ma faccio il tifo per il Pappagallo”. È @albmatano a nascondersi dietro la maschera? Ecco quello… - infoitcultura : Pierluigi Diaco rilancia il gossip: “Tra me e Alberto Matano…” -